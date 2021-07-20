Москва, , 13:07 — REGNUM Свои поздравления советской и российской актрисе Людмиле Чурсиной в связи с ее юбилеем направил президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 20 июля обнародована на сайте Кремля.

Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Блистательная актриса, Вы исполнили десятки ярких, запоминающихся ролей на театральных подмостках и в кинематографе, многогранным талантливым творчеством обогатили замечательные традиции отечественной драматической школы», — говорится в поздравлении главы Российского государства.

Также Путин отметил, что биография Чурсиной является достойным примером для всех, решивших посвятить себя служению искусству, российской культуре.

Напомним, Людмила Чурсина является актрисой Театра Российской Армии. Также она сыграла роли в нескольких десятках фильмов, включая такие, как «Когда деревья были большими» (1961), «Туманность Андромеды» (1967), «Угрюм-река» (1968), «Адъютант его превосходительства» (1969), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Долгая дорога в дюнах» (1980−1981) и др.