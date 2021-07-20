Канберра, 20 июля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Австралийские избиратели разочарованы премьер-министром страны Скоттом Моррисоном после нескольких недель споров по поводу эффективного начала массовой вакцинации от COVID-19 и новых вспышек коронавируса. К такому мнению пришли журналисты газеты The Sydney Morning Herald, ознакомившись с результатами соцопроса, опубликованного 20 июля компанией Resolve Strategic.

Kristy Robinson Скотт Моррисон

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Согласно данным опроса, поддержка правительственной «Коалиции» сократилась с 40% до 38%, а рейтинг Лейбористкой партии упал с 36% до 35%.

В то же время Моррисон занял явное лидерство в качестве предполагаемого премьер-министра Австралии, предпочтение которому отдали 45% опрошенных. Лидера лейбористов Энтони Альбаниза на посту премьер-министра хотят видеть только 24% избирателей.

Еще 31% избирателей не определились с выбором своего кандидата.

В июльском опросе Resolve Strategic, подготовленном для газет The Sydney Morning Herald и The Age, приняли участие 1 607 человек.