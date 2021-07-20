Москва, 20 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Министерство обороны России провело испытательные стрельбы ракетной зенитной системы С-500 по скоростной баллистической цели. Видео опубликовано в YouTube.

Militaryarms.ru ЗРС С-500 «Прометей»

Запуск состоялся на полигоне Капустин Яр. По данным Минобороны, проведённые стрельбы подтвердили тактико-технические характеристики системы С-500 и высокую надёжность.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая президент России Владимир Путин, выступая на совещании с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса, заявил о завершении испытания зенитной ракетной системы С-500.

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