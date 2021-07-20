Канберра, 20 июля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Рынок акций Австралии сильно упал после открытия биржи утром 20 июля, поскольку инвесторы опасаются обширного распространения «Дельта"-варианта коронавируса, наблюдаемого в нескольких штатах страны. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Торговля на бирже

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Так, вскоре после открытия индекс Австралийской фондовой биржи S&P/ASX 200 упал на 64 пункта, или 0,9%, до 7 221 пункта.

К 13:00 по местному времени котировки немного скорректировались, поднявшись до 7 277,40 пункта. На момент публикации дневное падение индекса удерживалось на отметки в незначительные 0,12%.

К компаниям, столкнувшимся с наибольшими проблемами на данный момент, относятся Bluescope Steel (-3,48%), Virgin Money UK (-2,93%) и компания по аренде средств массовой информации и оборудования Seven Group Holdings (-2,33%).