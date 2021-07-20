Москва, 20 июля, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Гражданам следует по-прежнему чётко придерживаться противоэпидемических рекомендаций. Об этом 20 июля заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Штамм более заразен, и нужно в четыре раза больше внимания уделять своему здоровью. Прежде всего, соблюдать социальную дистанцию, вакцинироваться, носить маски, перчатки, поберечь себя. И нужно помнить, что коронавирус не один на отдыхе — энтеровирус, норовирус и ротавирус также напасть, которая встречается в летнее время», — заявил Горелов.

«При несоблюдении элементарных санитарно-гигиенических мер эти вирусы приходят в гости. Не нужно пить воду с непонятно каким льдом, свежевыжатые соки», — указал он.