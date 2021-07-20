Москва, 20 июля, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В настоящее время здравоохранение научилось на порядок эффективнее реагировать на эпидемические риски, чем это было год назад. Об этом 20 июля заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Говорить о том, что увеличилось число летальных исходов не совсем правильно в силу того, что ситуация весной 2020 года и сейчас — кардинально разные. Заработали реанимационные мероприятия, и прежде всего интенсивная терапия — сейчас перевод на ИВЛ допускается лишь в крайне тяжёлых случаях. Есть и другие в комплексе отработанные методы терапии, так что мы идём уже не вслепую», — заявил Горелов.

«Это приводит к тому, что в настоящий момент даже при более тяжёлом течении относительно летальности, если сравнивать с таким же периодом весной 2020 года, бесспорно ниже этот уровень», — указал он.