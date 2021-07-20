Москва, 20 июля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Занятия на свежем воздухе в парках Москвы по проекту «Московское долголетие» возобновятся с 21 июля. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Mos.ru Проект «Московское долголетие»

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Она рассказал, что участники проекта для старшего поколения давно ждали возвращения в офлайн.

«К счастью, эпидемиологическая ситуация позволяет нам организовать занятия на свежем воздухе, сформировав свободные от ковида группы. Жители старшего возраста ответственно относятся к своему здоровью — уже более 70% участников вакцинированы от коронавируса», — сказала Ракова.

Она пояснила, что принято решение о возобновлении занятий в смешанном формате, при котором есть возможности заниматься как удалённо, так и очно.