Киев, 23 августа, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Украина готова принять от Финляндии истребители четвёртого поколения F-18 (Hornet), которые та выводит из эксплуатации. С просьбой передать эти самолёты украинским вооружённым силам президент страны Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Финляндии Петтери Орпо, находящемуся с визитом в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM

На совместной пресс-конференции украинский лидер подчеркнул, что ВСУ готовы учиться на всём, что плавает или летает.

«Мы берём всё, что нам дают. Если Финляндии не нужны F-18, то давайте, мы [возьмём] с удовольствием», ― подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Украина готова взять любые типы самолётов, однако приоритетом остаются F-16.

Как сообщало ИА Регнум, Дания и Нидерланды одобрили поставку украинской армии истребителей F-16 американского производства. Министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Копенгаген разрешит использовать переданные им ВСУ истребители F-16 только на территории Украины. В свою очередь глава Консервативной партии Сёрен Папе Поульсен подчеркнул, что оружие, переданное Данией для ВСУ, недопустимо применять для нападения на Россию.

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с ИА Регнум заявил, что Дания таким действиями подталкивает Украину к дальнейшей эскалации боевых действий и усилению конфликта.

Офицер Вооружённых сил США Дэниел Дэвис заявил, что истребители F-16, которые могут поставить Украине Нидерланды, не выдержат противостояния с российскими системами противовоздушной обороны. Британский военный эксперт Шон Белл назвал этот вид истребителей устаревшим, уступающий новым поколениям боевых самолётов, а потому ненадёжным.

В Пентагоне подчеркнули, что украинская сторона должна выполнить ряд условий, чтобы Соединённые Штаты дали согласие на передачу ВСУ истребителей F-16.