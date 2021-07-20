Белгород, 20 июля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Белгородской области на 20 июля две прививки от COVID-19 получили почти 422 тысячи человек. Восемь муниципалитетов выполнили план вакцинации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Lenobl.ru Вакцинация

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Всего на вакцинацию от COVID-19 записались 588 315 жителей, из них 5 367 человек подали заявки за минувшие сутки. В Краснояружском, Чернянском, Красногвардейском, Волоконовском, Ивнянском, Красненском и Корочанском районах, а также в Новооскольском городском округе прошли вакцинацию 60% населения, здесь выполнен план по прививкам.

Первый компонент вакцины получили 587 363 жителя Белгородской области. Завершили иммунизацию 421 958 тысяч человек.