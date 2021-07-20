Кабул, 20 июля, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Неотложный практический план по выводу Афганистана из кризиса разрабатывает в настоящее время президент страны Ашраф Гани. Об этом он заявил 20 июля по случаю начала Курбан-байрама, сообщает телеканал TOLOnews.

Oxam Кабул. Афганистан

Гани отметил, что за последние 20 лет афганские силы безопасности и обороны принесли много жертв, чтобы защитить свою родину и отстоять её честь. Многие погибли именно в последние три месяца.

Последнюю неделю, добавил Гани, он работал над «неотложным и практическим планом» по выходу из сложившейся ситуации. Страна переживает кризис из-за противостояния правительства и радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Этот план подготовлен. Он состоит из двух частей относительно безопасности», — сказал президент и уточнил, что в одной из частей установлены приоритеты для сил безопасности и обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Кабуле возле президентского дворца упали несколько ракет.

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