Канберра, 20 июля, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июля, власти штата Виктория, расположенного на юго-востоке Австралии, продлили действующий локдаун на семь дней до 27 июля. В ходе пресс-конференции премьер-министр штата Дэниел Эндрюс заявил, что местному правительству нужно «больше времени», чтобы снизить количество заболевших и подавить вспышку коронавируса. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Время

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Журналисты отмечают, что продление жесткого карантина в Виктории происходит в связи с тем, что соседний штата Южная Австралия объявил о введении семидневного локдауна из пяти случаев заражения штамма «Дельта».

"Нам нужно всеми силами не допустить того, что сейчас происходит в Сиднее», — предупредил премьер-министр Эндрюс.

За последние сутки в Виктории было зарегистрировано девять новых случаев COVID-19. 19 июля их число составляло четыре.