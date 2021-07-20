Москва, 20 июля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Коронавирус наиболее активно развивается и мутирует у тех людей, которые не обладают значительным иммунитетом к новой инфекции. Об этом 20 июля заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на телеканале «Россия 24».

Коронавирус

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«Вирус может мутировать где угодно, а мутирует он прежде всего в не иммунном организме. Собственно, потому и говорит весь мир о вакцинации», — заявил Горелов.

«Отмечается феномен ускользания вируса у не иммунных, то есть у непривитых. Именно размножением в организме человека приобретаются те или иные мутации. А если они закрепляются ещё у потомков, то в этой ситуации отмечается новый подъём заболеваемости данной инфекцией», — указал он.