Канберра, 20 июля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Южной Австралии, обусловленной распространением «Дельта» — варианта коронавируса, власти штата 20 июля приняли решение о введении локдауна. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр штата Стивен Маршалл, передает телеканал Nine News.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

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Поводом для введения жесткого карантина послужило обнаружения трех случаев заражения в штате за последние сутки. Власти приняли решение реагировать молниеносно — локдаун вступит в силу в день его объявления с 18:00 местного времени.

Всего на территории Южной Австралии власти выявили пять случаев заражения «Дельта"-вариантом.

Премьер-министр Маршалл заявил, что локдаун продлится не менее семи дней, и подтвердил, что вспышка была вызвана штаммом коронавируса «Дельта».

"Это очень заразный штамм, именно поэтому мы принимаем такие крайние меры предосторожности», — объяснил Маршалл.