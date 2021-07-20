Канберра, 20 июля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Крупная авиакомпания American Airlines подтвердила, что приостанавливает все рейсы между США и Австралией с сентября этого года. Об этом 20 июля сообщил австралийский телеканал Nine News.

Страница Дмитрия Миронова в Facebook Самолет

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

American Airlines больше не будет отправлять международные рейсы в Австралию в течение как минимум двух месяцев в связи с ужесточением правил из-за пандемии коронавируса, которые означают, что перевозчики могут брать на борт только ограниченное число пассажиров, что ставит под вопрос рентабельность таких полетов.

Таким образом, работа единственного авиамаршрута, из Лос-Анджелеса в Сидней, будет приостановлена.

«Из-за продолжающихся ограничений на поездки, связанных с коронавирусом (COVID-19), American [Airlines] приостанавливает пассажирские и грузовые рейсы между Лос-Анджелесом и Сиднеем в период с 1 сентября по 28 октября», — заявил в интервью телеканалу пресс-секретарь авиаперевозчика.