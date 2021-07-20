Белгород, 20 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Белгородской области 20 июля подтверждено 136 новых случая заражения коронавирусом, что на три больше, чем выявлено сутками ранее. С начала пандемии COVID-19 зарегистрировали уже у 43 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Белгородской области выявлено 43 042 носителя коронавируса. Справились с болезнью 38 435 человека, из них 60 выписаны за минувшие сутки. Госпитализирован в стационары 1 161 пациент, на амбулаторном лечении находятся 2 611 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано шесть летальных исходов, скончались четыре женщины и двое мужчин. В целом, от осложнений при инфекции умерли 835 пациентов.