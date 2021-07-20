Новосибирск, 20 июля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Новосибирской области за минувшие сутки зарегистрировано девять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Жертвами COVID-19 стали пятеро мужчин, одному из которых было 38 лет, второму — 48. Остальным скончавшимся было от 57 до 74 лет. Также умерли четыре женщины в возрасте 71−78 лет.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 882 пациента, в том числе 74 ребенка. В отделениях реанимации находится 413 человек. На ИВЛ — 55 пациентов», — добавили в оперштабе.