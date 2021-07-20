Москва, 20 июля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Пандемия наглядно показала даже далеким от экономической науки гражданам РФ, что крупнейшие мировые экономики могут быть разрушены микроскопическим вирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин.

(сс) PROMarco Verch Свинья-копилка

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«Расчетливость и бережливость — это те навыки, которые мы приобрели в период пандемии, — сказал Демин. — Именно она наглядно показала гражданам, даже далеким от экономической науки, с какой легкостью микроскопический вирус рушит крупнейшие мировые экономики. В итоге люди стали чаще беспокоиться о благосостоянии и продумывать свои расходы».

В итоге, как полагает Демин, спрос в России должен перераспределиться: уйти из одних отраслей и вырасти в других.

«Сегодня мы реже ходим в магазины одежды или промтоваров и чаще обращаемся на маркетплейсы. У последних в разы выросло число поставщиков. Да и крупные офлайновые ретейлеры даже с личными интернет-магазинами поспешили присоединиться к таким площадкам, как Wildberries или Ozon. А вот ажиотажа в торговых центрах уже не наблюдается. Одним словом, бизнес ищет новые ниши», — пояснил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители РФ перешли в жесткий сберегательный режим.