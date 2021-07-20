Москва, 20 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов поддержали закупку российских ракетных двигателей РД-181М производства НПО «Энергомаш» (входит в состав государственной корпорации «Роскосмос»). Об этом 20 июля сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко в своем телеграм-канале.

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный двигатель

«Вчера стало известно, что Роскосмос получил разрешение на экспорт в США нового двигателя РД-181М. Правительство США одобрило заключение контракта между НПО «Энергомаш» (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») и американской компанией «Орбитал Сайенсиз ЛЛС», — говорится в сообщении руководителя пресс-службы Роскосмоса.

При этом Устименко отметил, что договор о покупке США российских двигателей, это не только подтверждение прекрасной работы конструкторов и инженеров госкорпорации, которые создают изделия превосходного качества, но и надежда на возможность нормализации отношений, в которых «бизнес и эффективность будут играть более важную роль, чем сиюминутные решения, не имеющие никакого отношения к космонавтике».

«Ну, а пока остается только пожелать успехов НПО «Энергомаш», которое создает такие удивительные «произведения двигательного искусства», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация собирается создать альтернативное производство скафандров.