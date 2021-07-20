Таллин, 20 июля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. По состоянию на вторник, 20 июля, в Эстонии вакцинированы (получили одну или две дозы вакцины) 602 509 человека, что составляет 45,3% всего населения. Об этом сообщил Департамент здоровья Эстонии со ссылкой на собственные данные.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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При этом полностью вакцинированы (получили 2 дозы) 463 956 человек (34,9% всего населения). Частично вакцинированы (1 доза) — 138 553 человек или 10,4% населения.

Массовая вакцинация проходит в Эстонии с декабря 2020 года. С 17 июня нынешнего года на вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет.

Подчеркивается, что вакцинация является бесплатной для всех жителей Эстонии, включая людей без медицинской страховки. Вакцинация проводится на добровольной основе.

От коронавируса в Эстонии умер 1271 человек.