Ашхабад, 20 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил жителей республики с Курбан-байрамом, сообщает 20 июля государственное информационное агентство Туркмении.

Turkmenistan.gov.tm Гурбангулы Бердымухамедов

Туркменский лидер сказал, что праздник провозглашает духовные ценности и гуманистические идеалы. «Сегодня этот праздник, пронизанный национальными традициями и обычаями, верованиями, символизирует мирную жизнь нашего счастливого народа», — говорится в сообщении.

Бердымухамедов отметил, что по случаю праздника в Ашхабаде и в других городах Туркмении 20−22 июля пройдут торжественные мероприятия. «Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастливой жизни и семейного благополучия!» — добавил президент.

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