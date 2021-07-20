Екатеринбург, 20 июля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Врачи смогут использовать автомобили администрации Екатеринбурга для вызовов к больным COVID-19. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в Instagram.

(сс) mos.ru. Евгений Самарин Медик в защитном костюме

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

«Принял решение о выделении 24 автомобилей администрации Екатеринбурга для перевозки врачей и медсестёр на «ковидные адреса», — написал чиновник.

Мэр добавил, что медики работают на пределе своих возможностей, а ситуация с заболеваемостью COVID-19 является «крайне напряжённой».

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге увеличили число мобильных пунктов вакцинации после их недавнего резкого сокращения.