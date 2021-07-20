Воронеж, 20 июля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 465 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 20 июля. Сутками ранее, 19 июля, сообщалось о 485 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровевшими от ковида за минувшие сутки в Воронежской области признаны 359 человек. В то же время статистику смертности пополнили 22 пациента.

Всего в Воронежской области за весь период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 98 795 человек, выздоровели 92 740 пациентов. Коронавирус унёс жизни 4 159 воронежцев.