Екатеринбург, , 12:13 — REGNUM Танкисты российской 201-й военной базы в Таджикистане совершили переход к границе с Афганистаном. Они прибыли на полигон Харб-Майдон, сообщает 20 июля пресс-служба Центрального военного округа.

Танк Т-72 Vitaly V. Kuzmin

Экипажи танков Т-72 совершили марш протяженностью 200 км. При этом они отработали вопросы боевого охранения колонн, преодолели «заражённые» участки местности и отразили атаку диверсионно-разведывательных групп и авиации условного противника.

Затем экипажи прибыли на полигон и стали оборудовать позиции и укрытия для танков. К афганской границе уже переброшено около 50 единиц военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут на полигоне Харб-Майдон антитеррористические военные учения.

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