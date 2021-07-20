Таллин, 20 июля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. С понедельника, 19 июля, прибывающие в Эстонию могут выбрать между двумя видами теста на коронавирус COVID-19. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV.

Pixabay.com Тест

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Если ранее на границе можно было сделать только ПЦР-тест, теперь появилась возможность сделать тест на антиген или экспресс-тест.

Тесты нового образца уже предлагаются как в Таллинском международном аэропорту, так и Таллинском порту, а также на пункте погранконтроля в Нарве.

Отмечается, что очевидное преимущество экспресс-теста заключается в скорости получения результата — не более получаса. Стоимость — 30 евро. Для прибывающих в Эстонию жителей страны тест бесплатный.

Приезжающие из стран Евросоюза с показателями от 75 до 200 случаев заражений на 100 000 человек освобождаются от самоизоляции, но должны сделать тест, результат теста должен быть негативный. Те, кто прибывают из «красных» стран (число заражений более 200), тоже должны делать тест и находиться в самоизоляции, от которой можно освободиться, сделав два теста. Второй тест проводится на шестой день, и нужно дождаться результата.

В случае прибытия из третьих стран (не входящих в ЕС), обязательная изоляция или справка о вакцинации требуется, начиная с уровня заражения в 75 человек на 100 000 в этой стране.