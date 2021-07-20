Пекин, 20 июля, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Китайская компания Chery представила новую версию Chery Tiggo 8 под названием Kunpeng Edition. Об этом сообщает портал Autohome.com.

Autohome.com.cn Chery Tiggo 8 Kunpeng Edition

Новинка обладает новым дизайном и модернизированным дисплеем центральной консоли.

Под капотом Kunpeng Edition стоит турбированный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,0 л мощностью 254 л. с. и 390 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии предусмотрен семискоростной «робот».

Стоимость самой производительной модификации Tiggo 8 на китайском рынке составит 131 900 юаней (1 518 055 рублей).

Chery Tiggo 8 Kunpeng Edition, как и все остальные версии модели, получил передний привод. Кроме того, доступна также модификация с тремя рядами кресел.

Напомним, новый Chery Tiggo 8 получил девять версий с тремя разными силовыми установками и трансмиссиями. В силовую линейку модели входят: 156-сильный мотор на 1,5 л, 1,6-литровый турбированный двигатель и двухлитровый агрегат мощностью 254 л. с.

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