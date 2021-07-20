Москва, 20 июля, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Депутат Госдумы VII созыва Наталья Поклонская («Единая Россия») обещает не выпускать из поля зрения вопрос застройки Форосского парка даже после истечения срока депутатских полномочий. Об этом она заявила 20 июля на онлайн-пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео на YouTube Форосский парк

Поклонская пояснила, что даже при отсутствии возможностей, которые давала депутатская должность, она сможет писать и говорить по теме Форосского парка, которая так волнует людей.

Также Поклонская рассказала, что пока не получила ответ на свой запрос о проведении проверки в отношении, в частности, министра экологии Республики Крым Геннадия Нараева и его заместителя по факту выдачи разрешений на снос зелёных насаждений в Форосском парке.

«Пока результатов я не получила, время еще есть. Надеюсь на меры реагирования», — добавила Поклонская.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 июля, стало известно об отставке с должности министра экологии Крыма Геннадия Нараева, который работал на посту с 2014 года. Тогда же появилась информация о назначении на этот пост Натальи Поклонской, однако сама она опровергла эту информацию. По словам Поклонской, она вернется в Крым лишь на пост прокурора.