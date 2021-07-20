Таллин, 20 июля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Международный спортивный суд (CAS) в Лозанне отказал дисквалифицированному борцу Хейки Наби в применении первичной правовой защиты. Об этом сообщил ERR со ссылкой на адвоката самого титулованного спортсмена Эстонии последних лет.

Olympic.org Олимпиада в Токио. 2020

«Мы не получили первичной правовой защиты, CAS в этом смысле сверхжесткая организация. В последнее время практика такова, что первичная правовая защита дается крайне редко», — сообщил адвокат.

Решение суда означает, что Наби не сможет выступить на Олимпиаде в Токио. Соревнования по борьбе пройдут с 1 по 7 августа нынешнего года. Вместо Хейки Наби на Олимпиаде выступит его соотечественник Артур Вититин.

В допинг-пробе Хейки Наби, взятой в январе 2021 года, были обнаружены следы летрозола, стимулирующего рост мышц. Аналогичный результат впоследствии показала и контрольная проба «Б», вскрытая и проанализированная в апреле.

Сам спортсмен уверяет, что ничего запрещенного намеренно он не употреблял и не знает, как вещество могло попасть в его организм.

Хейки Наби — борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года, двукратный чемпион мира, призёр Европейских игр 2015 года, многократный чемпион Эстонии. Выступает в весовой категории до 130 кг.