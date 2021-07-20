Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки подтверждено еще 245 случаев коронавирусной инфекции. Такое количество инфицированных фиксировали и в предыдущие сутки, а два дня назад их было 246.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, в списке населенных пунктов с наибольшим количеством новых случаев заражения в этот раз значатся Волхов, Всеволожск (по 13), Тихвин (11), Гатчина, Кириши (по восемь), Кудрово (семь), Выборг, Коммунар (по шесть), Бокситогорск, Пикалёво, Мурино, Никольское, а также пгт. им. Свердлова, Рощино, Кузнечное (по пять).

За последние сутки в Ленобласти зарегистрировано еще 13 летальных исходов — это на одну смерть больше, чем днем ранее.

Всего в Ленинградской области за время пандемии подтверждено 53 414 случаев заражения, из числа заболевших выздоровели 46 312 человек, в том числе 80 пациентов выписаны за последние сутки. От COVID-19 в Ленобласти к настоящему времени скончались 1977 человек.

Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 2859 коек для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, из них 935 коек свободны (32,7%). Из числа выявленных инфицированных коронавирусом в медицинские организации Ленинградской области за последние сутки поступило 146 человек, в том числе 75 с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 71 — с внебольничными пневмониями.