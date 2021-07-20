Рига, 20 июля, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Вакцинация жителей Латвии идет медленно отчасти из-за тихого протеста общества, отчасти из-за его недостаточной зрелости. Такое мнение местный политолог Кристиан Розенвалдс высказал в эфире Радио 4.

Mil.ru Вакцинация

По его словам, люди не идут прививаться не только потому, что так они демонстрируют несогласие с решениями правительства, но, в основном, потому, что в обществе многие рассчитывают выехать за счет других.

«Люди ждут коллективного иммунитета, но чтоб его обеспечили другие. 70% вакцинированных в стране должно быть, но пусть это другие идут вакцинироваться, а я подожду. Буду среди этих 30%», — отметил он.

Розенвалдс добавил, что среди таких отказников преобладает «коллективная недоразвитость, коллективный подростковый синдром: мол, пусть другие делают, а я, самый умный, подожду».

Политолог убежден, что какой реальной ни была причина отказа от вакцинации, при нынешних темпах достичь иммунитета у 70% населения будет крайне трудно. И это создает проблемы для успешного будущего страны, считает он.