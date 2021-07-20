Краснодар, 20 июля, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 239 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 20 июля. Накануне, 19 июля, было выявлено 233 случая заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

«В Динском районе заразилось 22 жителя, в Краснодаре и Туапсе по 21 человеку, в Лабинском районе — 18, в Кореновском и Апшеронском — по 14, в Геленджике — 13, в Сочи — 12, в Абинском районе — 11, в Анапе и Тимашевском районе — девять, в Выселковском и Славянском районах — по семь, в Армавире и Мостовском районе — по шесть заболевших», — сообщили в оперштабе.

С начала пандемии в регионе подтверждено 56 237 случаев заражения, выздоровели 46 522 человека. Скончались 3884 пациентов с коронавирусом. В стационарах с ковидом остаются 2 660 человек, 84 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, ещё восемь — на ЭКМО.