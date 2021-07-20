Москва, , 11:33 — REGNUM Крымско-татарская тема — одна из самых удобных для спекуляций на сегодняшней Украине, уверен заслуженный юрист России, российский общественный деятель Иван Соловьев. Об этом он заявил ИА REGNUM 20 июля, в ответ на пост бывшего президента Украины Петра Порошенко, в котором он пообещал, что через год полуостров Крым будет отнят у России.

На Украине Цитата из к/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». Реж. Александр Роу. 1961

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«Есть такие народные частушки от прабабушек. Смешные. «Самолёт летит, крылья стёрлися, а мы не ждали вас, а вы припёрлися». Вот так и Петр Алексеич обещает то, о чем его никто не просит», — отметил юрист.

Он обратил внимание, что «спасители» крымско-татарского народа упорно не спрашивают у представителей самого народа, а надо их вообще спасать, забывая при этом, что они ничего реального не сделали для того, чтобы жизнь спасаемых стала хоть намного лучше.

«Сегодня тот объем гражданских, экономических и политических прав, которые получили представители крымско-татарского народа после возвращения Крыма в состав России, гарантирует не только полную реабилитацию тех его представителей, которые были репрессированы в сталинские годы, но и обеспечивает все возможности для полноценной реализации и развития всех тех, кто хочет честно трудиться и жить в многонациональной семье российских народов. Что характерно — этот объем прав ни в какое сравнение не идет с тем, чем обладали крымские татары при Украине. А в очередной раз спекулировать крымско-татарской темой в светлый праздник Курбан-байрам, обещая то, что никогда не исполнится и то, о чем тебя никто не просит — грех и перед Всевышним и перед всеми трезвомыслящими людьми. Так что вредно начинать праздновать загодя», — добавил Соловьев.