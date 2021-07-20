Впервые за 2 недели от ковида в Петербурге за день умерли менее ста человек
Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 11:31 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге от последствий коронавирусной инфекции скончались 98 человек, сообщили 20 июля в федеральном оперштабе. Это на четыре летальных случая меньше, чем сутками ранее. Суточная смертность в регионе оказалась меньше ста случаев впервые с 6 июля.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»
Общее число жертв COVID-19 за время пандемии в Петербурге составляет 18 424 человека, с учетом новых данных. Летальность болезни — 3,63% по отношению к общему числу зафиксированных заражений.
За последние сутки в Петербурге выявили еще 1934 случая инфицирования, что на четыре случая меньше, чем в предыдущий день. Выписаны по выздоровлению за сутки 1894 человека.
Всего с начала пандемии в Северной столице подтверждено 507 507 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 482 894 человека.
Добавим, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23 200 человек.