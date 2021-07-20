Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 11:31 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге от последствий коронавирусной инфекции скончались 98 человек, сообщили 20 июля в федеральном оперштабе. Это на четыре летальных случая меньше, чем сутками ранее. Суточная смертность в регионе оказалась меньше ста случаев впервые с 6 июля.

Пьер Пюви де Шаванн. Девушка и Смерть

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Общее число жертв COVID-19 за время пандемии в Петербурге составляет 18 424 человека, с учетом новых данных. Летальность болезни — 3,63% по отношению к общему числу зафиксированных заражений.

За последние сутки в Петербурге выявили еще 1934 случая инфицирования, что на четыре случая меньше, чем в предыдущий день. Выписаны по выздоровлению за сутки 1894 человека.

Всего с начала пандемии в Северной столице подтверждено 507 507 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 482 894 человека.

Добавим, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23 200 человек.