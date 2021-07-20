Москва, 20 июля, 2021, 11:30 — ИА Регнум. За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось на 3188 до 1 470 330 случаев. Об этом 20 июля сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Показатель суточного прироста является минимальным с 6 июня. Днём ранее было зафиксировано 4007 случаев.

За сутки в главном городе страны от ковида скончался 101 человек, госпитализированы 1465 пациентов. Аппараты ИВЛ поддерживают жизни 588 человек.