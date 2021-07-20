В Курской области скончались ещё пять пациентов с COVID-19
Курск, 20 июля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Курской области по состоянию на 20 июля зарегистрировано 1032 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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Койка для пациента с COVID-19
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За последние сутки подтверждено пять смертей от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.
Выписаны после выздоровления были 41 тыс. 996 пациентов, в том числе 168 — за последние сутки.