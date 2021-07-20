Курск, 20 июля, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Курской области 20 июля зарегистрировано 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на шесть меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе были выявлены 44 тыс. 337 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 41 тыс. 996 пациентов, в том числе 168 — за последние сутки.