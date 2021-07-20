Москва, 20 июля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 23 770 до 6 006 536 случаев. Об этом 20 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Новые случаи зафиксированы во всех регионах страны. При этом Москва продолжает терять лидерство — за сутки в столице выявили 3188 случаев заражения вирусом. За ней следуют Подмосковье (2478) и Санкт-Петербург (1934).

За сутки умерли от ковида 784 жителя страны, с начала пандемии — 149 922 жителя.