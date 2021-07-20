Ташкент, 20 июля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Специальный авиарейс «Узбекских авиалиний» доставил из Китая в Узбекистан вакцину ZF-UZ-VAC2001, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Министерство здравоохранения Узбекистана В Узбекистане доставлена партия вакцины из Китая 20.07.21

Узбекистан получил миллион доз китайско-узбекской вакцины. С марта 2021 года в республику было доставлено 6,5 млн доз вакцины ZF-UZ-VAC2001. Таким образом, общее число доз этой вакцины в Узбекистане достигло 7,5 млн.

Напомним, вакцина разработана учеными из института микробиологии Китайской академии наук. Клинические испытания препарата проходили в Узбекистане, поэтому республика признана соавтором разработки.