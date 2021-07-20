Ростов-на-Дону, 20 июля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Ковидный госпиталь, развёрнутый на базе Ростовской областной клинической больницы, расширили до 450 коек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе лечебного учреждения 20 июля.

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«На лечении в нашем ковидном моногоспитале находится 390 пациентов, большинство — в тяжёлом состоянии. Из них завершили иммунизацию какой-либо из вакцин всего 12 человек, то есть 3,1%», — уточнил главврач больницы Вячеслав Коробка.

ИА REGNUM напоминает, что коечный фонд ковидного госпиталя, развёрнутого на базе Ростовской областной клинической больницы, в июле был увеличен вдвое — до 200 мест.