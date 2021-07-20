Новосибирск, 20 июля, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Новосибирской области за минувшие сутки выявили 190 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 50 468. В числе инфицированных 3584 детей. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 43 565 человек, в том числе 108 за последние сутки.

«Всего в Новосибирской области сделано 2 059 188 тестов на коронавирус», — добавили в оперштабе.