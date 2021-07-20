Ташкент, 20 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Узбекистане выявили 658 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 20 июля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Высокая заболеваемость COVID-19 наблюдается в Ташкенте, где выявлен 121 новый носитель коронавируса, в Каракалпакстане — 79, Джизакской области — 67. Общее число выявленных случаев достигло 120 631.

С 5 июля в Узбекистане начали публиковать данные о пациентах с пневмонией. 19 июля в республике зарегистрировали 465 случаев пневмонии. Таким образом, за сутки обнаружено 1123 случая пневмонии и COVID-19.

Отметим, заболеваемость COVID-19 в Узбекистане начала расти с середины июня 2021 года. Последние несколько дней регистрируются рекордные показатели суточного прироста новых пациентов.

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