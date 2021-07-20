Пекин, 20 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Почти 300 ученых-марксистов из Китая и из-за рубежа приняли участие в третьем Всемирном конгрессе по марксизму, организованной Пекинским университетом в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Карл Маркс

Двухдневное мероприятие, прошедшее с 17 по 18 июля, было посвящено теме «Марксизм и модернизация». Оно включает 10 тематических форумов, четыре диалога на высоком уровне и три специальных семинара. Более 60 международных ученых из более чем 20 стран, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Францию, Россию, Японию и Индию, выступили с онлайн-презентациями.

«Мы привержены развитию диалога и обменов между китайскими и зарубежными марксистскими академическими кругами, надеясь расширить глобальное влияние марксизма и повысить жизнеспособность марксизма с помощью этого мероприятия», — сказал партийный руководитель Пекинского университета Цю Шуйпин.

Всемирный конгресс по марксизму был впервые открыт Пекинским университетом в 2015 году в качестве важной платформы для продвижения международных исследований по марксизму и активизации академических обменов в этой области.