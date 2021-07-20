Стокгольм, 20 июля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Представители Красного Креста недовольны новым законом Швеции о беженцах, который вступает в силу сегодня, 20 июля. В своей статье в газете Aftonbladet генеральный секретарь организации в Швеции Мартин Эрнлёв отметил, что сейчас «Швеция наперегонки старается брать на себя как можно меньше ответственности», в то время как количество беженцев в мире бьет все рекорды.

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По словам Эрнлёва, новый закон приведет к ситуации, при которой дети будут вынуждены расти без родителей, беженцам будет труднее реабилитироваться, а особенно сильно пострадают женщины.

«Это сильно ударит по людям, которые и без того находятся уязвимом положении, а также по возможности обосноваться в Швеции. Нам уже доподлинно известно, что новый закон будет иметь серьезные последствия», — написал Эрнлёв.

Новый закон, о котором идет речь, означает, что в Швеции выдача временного вида на жительство станет нормой, а требования для получения постоянного вида на жительство будут ужесточены.