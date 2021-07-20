Москва, , 11:03 — REGNUM Бравурные речи экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу возвращения Крыма через год в состав республики — пустая и бессмысленная болтовня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Провокационные высказывания Порошенко демонстрируют его заискивания перед радикалами и западными спонсорами. Крым является суверенной территорией Российской Федерации и это факт, которому невозможно ничего противопоставить», — отметил Железняк.

Здравомыслящие силы в Европе и мире обязаны обратить внимание и отреагировать на эти вопиющие факты, в России со своей стороны будут делать для этого все возможное, в том числе на уровне ООН, заверил депутат.

Обращаясь к крымским татарам и ко «всем украинским мусульманам» по случая празднования Курбан-байрама, бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил, что уже в 2022 году Крым будет отобран у России и станет украинской территорией.

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