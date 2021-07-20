Москва, 20 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Бравурные речи экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу возвращения Крыма через год в состав республики — пустая и бессмысленная болтовня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

«Провокационные высказывания Порошенко демонстрируют его заискивания перед радикалами и западными спонсорами. Крым является суверенной территорией Российской Федерации и это факт, которому невозможно ничего противопоставить», — отметил Железняк.

Здравомыслящие силы в Европе и мире обязаны обратить внимание и отреагировать на эти вопиющие факты, в России со своей стороны будут делать для этого все возможное, в том числе на уровне ООН, заверил депутат.

Обращаясь к крымским татарам и ко «всем украинским мусульманам» по случая празднования Курбан-байрама, бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил, что уже в 2022 году Крым будет отобран у России и станет украинской территорией.