В Госдуме оценили обещание Порошенко вернуть Крым Украине за год
Москва, 20 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Бравурные речи экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу возвращения Крыма через год в состав республики — пустая и бессмысленная болтовня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
«Провокационные высказывания Порошенко демонстрируют его заискивания перед радикалами и западными спонсорами. Крым является суверенной территорией Российской Федерации и это факт, которому невозможно ничего противопоставить», — отметил Железняк.
Здравомыслящие силы в Европе и мире обязаны обратить внимание и отреагировать на эти вопиющие факты, в России со своей стороны будут делать для этого все возможное, в том числе на уровне ООН, заверил депутат.
Обращаясь к крымским татарам и ко «всем украинским мусульманам» по случая празднования Курбан-байрама, бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил, что уже в 2022 году Крым будет отобран у России и станет украинской территорией.