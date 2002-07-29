Валенсия, Испания, 20 июля, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В испанской Валенсии туристам, заразившимся коронавирусом, предписано оставаться 14 дней в местах своего пребывания, а за нарушение режима самоизоляции их могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч евро. Об этом пишет испанское издание El Mundo.

Испания

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Данное предписание будет действовать до 15 сентября. Согласно документу, турист, заболевший COVID-19, будет обязан находиться в отеле или апартаментах в течение 10 дней. При этом в гостиницах для лиц на самоизоляции будут действовать отдельные номера.

Продление проживания туриста в отеле может быть оплачено самим клиентом, в том числе через туристическую страховку. Расходы также может взять на себя отель в рамках плана по государственно-частному партнерству.

Отмечается, что за непродление пребывания туриста отель могут оштрафовать на сумму от 10 тысяч до 100 тысяч евро. С инфицированного туриста, нарушившего карантин, могут взыскать от 601 до 30 тысяч евро в зависимости от риска для третьих лиц.