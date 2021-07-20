Стокгольм, , 11:06 — REGNUM Сегодня, 20 июля, в Швеции вступает ранее одобренный риксдагом закон, который в значительной степени ужесточит миграционную политику страны. Об этом сообщила государственная новостная служба TT.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно новому закону, отныне в Швеции в основном будет выдаваться временный вид на жительство. Чтобы получить право на постоянное проживание, лицо должно обладать временным видом на жительство не менее трех лет, иметь возможность финансово обеспечивать себя и не иметь записи в личном деле о совершении преступлений.

В то же время в законе есть одно исключение. Так называемые беженцы по квоте ООН могут получать постоянный вид на жительство в Швеции сразу по приезде в страну. Напомним, что Швеция каждый год принимает примерно 5 000 таких беженцев .

Отмечается, что новый закон приходит на смену старому, который был ужесточен после кризиса беженцев в 2015 году.