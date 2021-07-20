Красноярск, 20 июля, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Продолжается возведение школы в районе Бугач города Красноярска, которая станет самой большой за Уралом. Как сообщили ИА REGNUM 20 июля в правительстве Красноярского края, на сегодняшний день строительная готовность школы составляет 40%.

Дмитрий Туркин ИА Красная Весна Школа

Образовательное учреждение рассчитано на 1550 учеников, всего в нём будет 62 класса. Объект общей стоимостью в 1,8 млрд рублей строят в рамках национального проекта «Образование» за счёт средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Строительство проинспектировал красноярский губернатор Александр Усс. «Мы уже несколько лет «зачищаем» последствия необдуманной градостроительной политики прошлого, когда появился такой большой микрорайон без единого объекта соцподдержки. Со временем эта школа также будет востребована и жителями пригорода», — прокомментировал он.

Городские власти подчёркивают, что в микрорайоне Бугач будет создан образовательный кластер, аналогов которому пока нет за Уралом.

Добавим, до 2024 года в Красноярске планируют построить восемь школ.

Как сообщало ИА REGNUM, за пять лет в России намерены провести масштабную программу капитальных ремонтов школ.

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