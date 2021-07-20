Екатеринбург, 20 июля, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге обновили список действующих мобильных пунктов вакцинации от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Наталья Диева Вакцина

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20 июля 2021 года горожане могут привиться в шести мобильных пунктах: в ТРЦ «Академический», ТРЦ «Гринвич», ТЦ «МЕГА», в гипермаркете «Сима-Ленд», в здании городского цирка и аэропорту «Кольцово».

Для сравнения, сутками ранее в городе работали только четыре мобильных пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в остальных муниципалитетах Свердловской области вакцинацию от коронавируса проводят только в медучреждениях.

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