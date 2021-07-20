Мехико, 20 июля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Два бейсболиста олимпийской сборной Мексики заразились коронавирусом. Об этом 20 июля пресс-служба североамериканской Младшей лиги бейсбола (Minor League Baseball).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

Отмечается, что бейсболисты Эктор Веласкес и Сэмми Солис сдали тесты на коронавирус, которые дали положительный результат. Тестирование проводилось 18 июля перед вылетом команды в Японию.

У спортсменов отсутствуют симптомы заболевания. Заразившиеся игроки изолированы.

В настоящее время ограничены контакты остальных членов команды до получения результатов нового тестирования. Из-за этого отменена тренировка команды.

Олимпийский бейсбольный турнир в Токио будет проходить с 28 июля по 7 августа. У сборной Мексики первый матч запланирован на 30 июля.