Ташкент, 20 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Власти Узбекистана ограничили время работы служб доставки еды из-за обострения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

С 20 июля 2021 года службы доставки объектов общественного питания в Узбекистане смогут работать с восьми утра до одиннадцати вечера. Кроме того, кафе и рестораны могут работать только на открытом воздухе.

Отметим, 19 июля в Узбекистане выявили 658 случаев заражения коронавирусом. Это стало рекордным значением с начала 2021 года. Общее число случаев превысило 120 тыс.